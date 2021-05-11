11 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 2 Karagümrük’te 3 değişiklik

Beşiktaş’ta 2 Karagümrük’te 3 değişiklik
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto 'in 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te ise 3 değişiklik bulunuyor.

'in 41. haftasında lider Beşiktaş, Karagümrük'ü ağırlıyor. Beşiktaş'ta 2, Karagümrük'te ise 3 değişiklik oldu. deplasmanında 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte cezalı olan yerine ilk 11'e girerken, sakatlık riski nedeniyle kadroya dahil edilmeyen 'nin yokluğunda ise iyileşen Kevin N'Koudou ilk 11'deki yerini aldı. Hafta sonunda karşısında 5-1 kazanan Karagümrük'te ise 3 değişiklik yaşandı. Sağ bekte forma giyen kulübeye geçerken, Hedenstad ilk 11'e alındı. Gençlerbirliği karşısında forvet oynayan Borini bu maçta orta sahaya geçen isim olurken, ise kenara alındı ve forvet Sobiech ilk 11'de sahaya çıktı. Konuk ekipteki bir diğer değişiklik ise Castro- oldu. Gençlerbirliği karşısında kadroda yer almayan Jimmy Durmaz, Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarken mücadeleye kulübede başladı. Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala - , , Necip, , N'Koudou - Larin.

Karagümrük: Viviano - Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec - Biglia, Ndao, Jimmy Durmaz, , Borini - Sobiech.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı CANLI Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı CANLI
Denizlispor-G.Saray | CANLI Denizlispor-G.Saray | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör