11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Karagümrük maçında taraftar stada girdi
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede tribünlerde çok sayıda siyah-beyazlı taraftarların olması dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede tribünlerin dolu oluşu kameralara yansıdı.
İşte o görüntüler:
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