11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Karagümrük maçında taraftar stada girdi

Kapılar açıldı taraftar stada girdi! İşte o görüntüler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile Fatih kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede tribünlerde çok sayıda siyah-beyazlı taraftarların olması dikkat çekti.

'in 41. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider , sahasında Fatih 'ü konuk etti. 'ta oynanan mücadelede tribünlerin dolu oluşu kameralara yansıdı.

İşte o görüntüler:

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