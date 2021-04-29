Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puan almak isteyen sarı lacivertliler, Alanya karşısında gol atmayı başaramadı ve maç 0-0 sona erdi. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçından detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gökhan Gönül'ün kırmızı kart görmesiyle maçın neredeyse yarısını 10 kişi sürdüren sarı lacivertliler, rakibine gol atmayı başaramadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Kanarya, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybı yaşayarak zirve yolunda yara aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağdan Valencia topu ön direkte Pekas'a ortaladı ancak top kalecide Marafona'da kaldı.



9'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışında oluşan karambolde Mustafa topu soldaki Davidson'a aktardı. Davidson'un vuruşunda top az farkla auta gitti.



21'inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında topu ileri süren Ozan'ın ceza sahası önüne gönderdiği topu kontrol eden Caner sert vurdu. Topu kaleci Maraffona tokatlayarak uzaklaştırdı.



22'nci dakikada devam eden Fenerbahçe atağında sağ kanattan Mert Hakan'ın ceza sahasının sağına doğru havalandırdığı topa Pelkas hareketlendi. Gelişine yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.



23'üncü dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Salih aşırtma bir vuruş denedi. Top üst direkten sekerek auta gitti.



26'ncı dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi. Ceza sahasında topa doğru doğru hamle yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından VAR'ı inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonun ofsayt olduğunu göstererek penaltıyı iptal etti.



35'inci dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında topu orta sahada kazanan Efecan soldan koşu yapan Davidson'a aktardı. Hızla ceza sahasına sokulan bu oyuncu geriden gelen Berkan'a pasladı. Ceza sahası dışında topu düzelten Berkan'ın sert vuruşunu kaleci Harun güçlükle kornere çeldi.



43'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontratağında Efecan'ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Davidson'a bu oyuncuya arkadan koşu yapan Gökan Gönül kayarak müdahale etti. Davidson'un yerde kalmasıyla Gökhan Gönül'e kırmızı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, Gönül'ü soyunma odasına gönderdi.

45+1'inci dakikada penaltı pozisyonunun devamında verilen serbest vuruşta topun başına geçen Salih Uçan'ın kaleyi düşündüğü vuruşu savunma barajından geri döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonlandı.



55'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında korner çizgisine kadar topu taşıyan Juanfran dönerek topu penaltı noktasına gönderdi. Ceza sahasına hızla sokulan Davidson gelişine sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.



61'inci dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında ileride topla buluşan Pelkas, hızla ilerleyerek ceza sahası yayından şutunu çekti. Top üstten auta gitti.



63'üncü dakikadaki Alanyaspor atağında Salih'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Davidson, topu Harun'un üzerinden aşırtıp yeniden önüne aldı. Vuruşunu yapmak isterken son anda Ozan Tufan araya girdi ve Davidson boş kaleye şutu gerçekleştiremedi.



69'uncu dakikada gelişen Fernebahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Valencia, süratle ceza sahasına sokuldu. Topu Osayi-Samuel'e aktarmak fakat son anda araya giren Marafona topun sahibi oldu.

75'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası çaprazında topla buluşan Efkan yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Top üst direğe çarparak gol çizgisine sekti. Seken topu kaleci Harun uzaklaştırdı.



86'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Salih ceza sahası önünden sert vurdu. Çatala giden topu kaleci Harun tokatlayarak uzaklaştırdı.



Karşılaşma 0-0'lık skorla golsüz sona erdi.

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA OYNADI

Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mesut Özil, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Maça 11'de başlayan yıldız futbolcu, 56 gün sonra sahalara geri döndü.

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