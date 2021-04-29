29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında önce penaltı sonra iptal! VAR devreye girdi

Önce penaltı sonra iptal! VAR devreye girdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı veren deplasmanda 'a konuk oldu. Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin 28. dakikasında 'nın rakip ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR tarafından incelenen bu pozisyon, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

'in 38. hafta karşılaşmasında deplasmanda ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 28. dakikasında Enner , ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem , 'penaltı' dedi.

Daha sonra VAR incelemesine giren pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, maç da 0-0 devam etti.

İşte o müdahale ve ofsayt anı:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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