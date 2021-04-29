Alanyaspor-Fenerbahçe maçında önce penaltı sonra iptal! VAR devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin 28. dakikasında Valencia'nın rakip ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. VAR tarafından incelenen bu pozisyon, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 28. dakikasında Enner Valencia, ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 'penaltı' dedi.

Daha sonra VAR incelemesine giren pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, maç da 0-0 devam etti.

İşte o müdahale ve ofsayt anı:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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