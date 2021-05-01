01 Mayıs 2021, Cumartesi

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Beşiktaş-Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'in 39. haftasında lider , ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'in 39. haftasında lider sahasında ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.

Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranes, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Akintola, Boupendza, Traore, Diouf.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sporst 1'de canlı yayınlanacak.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada ile oynanacak derbi maç öncesi , , ve 'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

4 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan ve 'in yanı sıra tedavileri devam eden ve 'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

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