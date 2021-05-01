Beşiktaş-Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Hatayspor mücadelesinin öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin.
Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranes, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Akintola, Boupendza, Traore, Diouf.
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Hatayspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sporst 1'de canlı yayınlanacak.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.
4 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.
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