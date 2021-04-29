Süper Lig'de 38. haftada Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde Gökhan Gönül, ilk yarının son anlarından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu pozisyon aynı zamanda maçın kader anlarından birisi oldu. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında atılan o pas ve ardından yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Gökhan Gönül, rakibine yaptığı sert hareketin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarfından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Efecan'ın pasında topla buluşan Davidson'u sert bir hareketle yere düşüren Gökhan Gönül, bu sezon ilk kırmızı kartını gördü.

İşte Gökhan'ın kırmızı kart görmesine neden olan o pas



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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