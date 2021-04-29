29 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kader anı! İşte Gökhan Gönül'ü kırmızı karta götüren o pas...
Süper Lig'de 38. haftada Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde Gökhan Gönül, ilk yarının son anlarından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu pozisyon aynı zamanda maçın kader anlarından birisi oldu. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında atılan o pas ve ardından yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Gökhan Gönül, rakibine yaptığı sert hareketin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarfından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Efecan'ın pasında topla buluşan Davidson'u sert bir hareketle yere düşüren Gökhan Gönül, bu sezon ilk kırmızı kartını gördü.
İşte Gökhan'ın kırmızı kart görmesine neden olan o pas
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig