29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kader anı! İşte Gökhan Gönül'ü kırmızı karta götüren o pas...

Maçta kader anı! İşte kırmızıya sebep olan pas...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'de 38. haftada , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde , ilk yarının son anlarından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu pozisyon aynı zamanda maçın kader anlarından birisi oldu. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında atılan o pas ve ardından yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberi ()

'in 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında , rakibine yaptığı sert hareketin ardından maçın hakemi tarfından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'ın pasında topla buluşan 'u sert bir hareketle yere düşüren Gökhan Gönül, bu sezon ilk kırmızı kartını gördü.

İşte Gökhan'ın kırmızı kart görmesine neden olan o pas


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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