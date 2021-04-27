27 Nisan 2021, Salı
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Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Gençlerbirliği maçı günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Riberio, Aabid, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Diego, Metehan, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Lima, Sio, Stancu.
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