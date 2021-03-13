13 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kayserispor-Galatasaray | ilk 11'ler belli oldu

Kayserispor-Galatasaray | ilk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

Spor Toto 'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto 'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Alemdar, Behich, Kolovetsios, Demirok, Ramazan Civelek, , Muhar, Avramovski, , , İlhan Parlak
GALATASARAY: ; , , , ; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed

50. RANDEVUDA

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 109 golüne, Kayseri temsilcisi 38 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

SON 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 2 maçta 3 puan alamadı. Ankara'da MKE mağlup olan sarı-kırmızılılar evinde de DG Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan, Kayserispor karşılaşmasıyla tekrar seri yakalayıp zirveye geçme planları yapıyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Cimbom 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Aslan son dış sahada karşılaşmasında Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 55 golle, 59 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

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