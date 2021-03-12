Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Deniz, Giuliano, Aleksic, Crivelli

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.









BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemiyor. Sarı kart ceza sınırında bulunan Mahmut Tekdemir ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oynamıyor.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ ALARM

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

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