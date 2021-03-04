04 Mart 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına İstanbul'da esti!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında deplasmanda 'ya konuk oldu. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 28. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Fırtına, 2-1 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada ve 73'te kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 39. dakikada 'dan (pen.) geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 51'e yükseltti. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 28. hafta)

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Hajdradinovic'in şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Dönen topa altıpas sağ çaprazında Varga bekletmeden vurdu. Top yandan auta gitti.

24'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Djaniny, yaptığı baskı sonrasında Brecka'dan kaptığı topla sağ taraftan ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde rakibinden bir kez daha sıyrılan Djaniny, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu: 0-1.

38'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ kanattan 0'a kadar inen Yusuf Erdoğan'ın içeri çevirdiği top ceza sahası içinde Berat Özdemir'in eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

39'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlak ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşn Hajradinovic'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Ekuban'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

62'nci dakikada Bakasetas'ın kullandığı kornerde kafalardan seken top arka direkte Djaniny'in önüne kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topta altıpas içinde Nwakaame'nin ayak koyduğu top üst direkten geri geldi.

69'uncu dakikada Hugo'nun pasıyla sol kanttan savunma arkasına Djaniny, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.

73'üncü dakikada Berat'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny'in vuruşunda kaleye giden topu Tosic çizgiden çıkardı. Dönen top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncun penaltı noktasının hemen üstünden yaptığı plase vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

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