04 Mart 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Alanyaspor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alanya ile Göztepe yenişemedi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında ile , karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Spor Toto 'in 28. hafasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.

ekibinin golü 54. dakikada 'tan gelirken, temsilcisinin golünü 43. dakikada (k.k.) kaydetti.

bu sonuçla puanını 43'e çıkararak 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Göztepe ise 36 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, 8 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise aynı gün saat 19.00'da 'u ağırlayacak.

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