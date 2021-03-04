Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.

Akdeniz ekibinin golü 54. dakikada Yoro Cavellas'tan gelirken, İzmir temsilcisinin golünü 43. dakikada Fatih Aksoy (k.k.) kaydetti.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 43'e çıkararak 6. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Göztepe ise 36 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor, 8 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise aynı gün saat 19.00'da BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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