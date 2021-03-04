Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Hakemleri sert bir şekilde eleştiren Ağaoğlu, "Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Trabzonspor-Fenerbahçe maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade..." şeklinde konuştu. Ağaoğlu ayrıca TFF'yi FIFA'ya şikayet edeceklerini de söyledi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun o sözleri:

"3 PUAN KEYİFLİ"

Tek farklı da olsa 3 puan her zaman keyifli bir skor oluyor. 1-0, 2-1, 3-2 de kazansanız, fazla atılan gole fazla puan verilmediği için tek farklı galibiyet ve alınan 3 puan.. Önümüzde Alanya maçı var, maç maç bakıyoruz.

"4 MHK DEĞİŞTİ, BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Konuşmakla bir şeyler değişmiyor maalesef. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam" dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Ben göreve geleli 3 yıl olacak neredeyse. 4 MHK değişti ama değişen hiçbir şey yok ortada.

"MEYDAN MUHAREBESİ DEĞİL BURASI"

Sıkıntılar aynı, problemler aynı bunlar hatta artarak devam ediyor. Meydan muharebesi değil burası. Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Fenerbahçe maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade...

"FEDERASYON BAĞIMSIZ DEĞİL"

20 sayfalık bir tavsiye kararı geldi, kurulların bağımsız olmadığı ve verilen cezaların temel teşkil etmediği konusunda. Federasyon biz özerkiz, bağımsızız, bize kimse karışamaz diyor, değil aslında, sadece aldıkları kararlar yargıya taşınamaz. TBMM millet adına görev yapıyor, istediğiniz kararı alırsınız anlamına gelmez bağımsız olmak. TFF de, FIFA'nın talimatlarına ve kurallarına uyma zorunluluğu var. Kurullar bağımsızlıktan uzak, onlar bağımlı olduğu yerler doğrultusunda karar veriyor.

"TFF'Yİ FIFA'YA ŞİKAYET EDİYORUZ"

Tepeden tırnağa aykırı atamalar yapılıyor, bunların hepsini derledik, dosyayı hazırladık. Biz Türkiye'de, Trabzonspor olarak bunun mücadelesini 2-3 senedir veriyoruz, düzelmesi yönünde uyarıyoruz ve çaba gösteriyoruz. Türkiye'de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz. Diğer kulüpler de verilen kararlardan müzdariplerse, onlar da bizimle birlikte FIFA'da mücadele etsin.

"FIFA BAŞVURUSU TÜRK FUTBOLUNA HİZMETTİR"

Bizim maçta bariz hata yapan 3 hakemi birden, yürüyün arkanızdayız gibi tekrar maça atarsanız, dün yaşananları da görürsünüz, tüm Türkiye gördü. Sorun sistemde, MHK oraya nasıl atandı, hakemler kendileri ifade ediyor, 3-4 grup, onların mücadeleleri. Yeni göreve gelen MHK'nin hemen ardından onu yıpratma çabaları, kulisler, Türk futbolunu bu noktaya getirdi. Bizim FIFA'ya yapacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir.

"PAZARTESİ GÜNÜ FIFA'DAYIZ"

"Adalet isteyen kulüpler, bizimle birlikte gelirler. Pazartesi günü FIFA'ya başvuru yapıyoruz. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Olanlar herkesin gözünün önünde."

"HAKEMLİK BABADAN OĞULA"

"Bu ülke 30 senedir hakem tartışıyorsa sistemde hata var. Avrupa'da olmuyor mu? Olmuyor. Yapana bir daha hakemlik vermiyorlar. Hakemlik babadan oğula geçmiyor. Portekiz Futbol Federasyonu hakem değişikliğine gidiyor, bu noktaya mı taşımak istiyoruz, bu şekilde mi yönetilmek istiyoruz. Sıkıntının kökünden çözümü için dosyayı FIFA'ya götürüyoruz."

"MELER, KENDİ KENDİNİ TEKZİP ETTİ"

"Halil Umut Meler, kendi verdiği kararı, Mostafa Mohammed'e gösterdiği kırmızı kartla kendisi tekzip etti. Allah'ın adaleti."

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