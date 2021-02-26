02 Mart 2021, Salı

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 28. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başladı. Günün ilk maçında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Saat 19.00'da ise şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte güncel puan durumu... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 26.02.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 20:44
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 28. hafta

21- ANKARAGÜCÜ: 20 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 28. hafta

20- GENÇLERBİRLİĞİ: 21 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 28. hafta

19- DENİZLİSPOR: 21 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 28. hafta

18- BB ERZURUMSPOR: 25 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 28. hafta

17- BAŞAKŞEHİR: 25 PUAN

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