02 Mart 2021, Salı
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 28. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başladı. Günün ilk maçında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Saat 19.00'da ise şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte güncel puan durumu... | Son dakika spor haberleri
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
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