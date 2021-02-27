Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçına yağış etki edecek!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Trabzosnpor Fenerbahçe maçına, yağış etki edecek. Özellikle ikinci yarıda şiddetli yağmur bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günkü mücadelede yoğun yağmur bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ilk devrenin oynanacağı saatlerde yağmur ihtimali yüzde 44. ikinci devrede ise bu rakam yüzde 92'ye yükseliyor. Hava sıcaklığı da 6 derece civarında olacak.

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