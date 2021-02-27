Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, en önemli silahlarından birisi Dimitrios Pelkas olacak. Sarı lacivertlilerin ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta, Valencia’nın golünden önce verdiği topuk pası ile galibiyette rol oynayan Pelkas, bu kez kendisi atmaya çalışacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında en önemli silahlarından birisi Dimitris Pelkas olacak. Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 34 dakika şans bulan Yunan yıldız yarın ilk onbirde sahaya çıkacak. Başarılı oyuncunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Ancak Pelkas oyun içinde içeriye kat edip yine gol kovalayıp, takım arkadaşlarına asist yapmaya çalışacak. Yetenekli isim ligde 4 gol+6 asist ile Thiam ile birlikte Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan oyuncusu. Pelkas, Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda 3-1 yendikleri ilk yarıdaki karşılaşmada Valencia'nın attığı golden önce verdiği şık topuk pasıyla galibiyette kritik rol oynamıştı.

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