27 Şubat 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki en önemli silahı Pelkas olacak!

Trabzon'da Pelkas zamanı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan 'nin, en önemli silahlarından birisi olacak. Sarı lacivertlilerin ligin ilk yarısında ’de oynanan maçta, ’nın golünden önce verdiği topuk pası ile galibiyette rol oynayan Pelkas, bu kez kendisi atmaya çalışacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

'nin karşısında en önemli silahlarından birisi olacak. Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz hafta karşısında 34 dakika şans bulan Yunan yıldız yarın ilk onbirde sahaya çıkacak. Başarılı oyuncunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Ancak Pelkas oyun içinde içeriye kat edip yine gol kovalayıp, takım arkadaşlarına asist yapmaya çalışacak. Yetenekli isim ligde 4 gol+6 asist ile ile birlikte Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan oyuncusu. Pelkas, Trabzonspor'u 'nda 3-1 yendikleri ilk yarıdaki karşılaşmada 'nın attığı golden önce verdiği şık topuk pasıyla galibiyette kritik rol oynamıştı.

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