Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki en önemli silahı Pelkas olacak!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, en önemli silahlarından birisi Dimitrios Pelkas olacak. Sarı lacivertlilerin ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta, Valencia’nın golünden önce verdiği topuk pası ile galibiyette rol oynayan Pelkas, bu kez kendisi atmaya çalışacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında en önemli silahlarından birisi Dimitris Pelkas olacak. Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 34 dakika şans bulan Yunan yıldız yarın ilk onbirde sahaya çıkacak. Başarılı oyuncunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Ancak Pelkas oyun içinde içeriye kat edip yine gol kovalayıp, takım arkadaşlarına asist yapmaya çalışacak. Yetenekli isim ligde 4 gol+6 asist ile Thiam ile birlikte Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan oyuncusu. Pelkas, Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda 3-1 yendikleri ilk yarıdaki karşılaşmada Valencia'nın attığı golden önce verdiği şık topuk pasıyla galibiyette kritik rol oynamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?