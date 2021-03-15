15 Mart 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, zirve yarışında bulunan Beşiktaş ve Galatasaray yoluna kayıpsız devam etti. Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'la berabere kalırken, Fenerbahçe ise evinde Gençlerbirliği'ne boyun eğdi. İddaa Risk Yönetimi de ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ALANYASPOR

Yeni oran: 300.00
Eski oran: 300.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR

Yeni oran: 50.00
Eski oran: 30.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY

Yeni oran: 3.00
Eski oran: 3.30

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE

Yeni oran: 3.00
Eski oran: 2.35

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ

Yeni oran: 1.85
Eski oran: 2.10

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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