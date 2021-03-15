Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken, zirve yarışında bulunan Beşiktaş ve Galatasaray yoluna kayıpsız devam etti. Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'la berabere kalırken, Fenerbahçe ise evinde Gençlerbirliği'ne boyun eğdi. İddaa Risk Yönetimi de ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...
ALANYASPOR
Yeni oran: 300.00
Eski oran: 300.00
TRABZONSPOR
Yeni oran: 50.00
Eski oran: 30.00
GALATASARAY
Yeni oran: 3.00
Eski oran: 3.30
FENERBAHÇE
Yeni oran: 3.00
Eski oran: 2.35
BEŞİKTAŞ
Yeni oran: 1.85
Eski oran: 2.10
SÜPER LİG'İ İLK 2'DE BİTİRİR?
1.05-Beşiktaş
1.45-Fenerbahçe
1.45-Galatasaray
20.00-Trabzonspor
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