27 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Fenerbahçe karşısında takımına talimatı verdi! "Bildiğimizi oynayacağız"

Avcı talimatı verdi! Bildiğimizi oynayacağız
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında 'yi ağırlayacak olan 'da, kritik maçın çalışmaları sürüyor. Teknik direktör karşılaşma öncesinde takımına, "Rakibe göre değil kendi disiplinimizle sahada olacağız. Güçlü oyunumuz sahaya yansıyacak" talimatını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi ( haberleri)

'de gözler yarın akşam 'nda ile 'yi karşı karşıya getirecek dev derbiye çevrilmiş durumda. 7'de 7 yaparak şampiyonluğa ortak olan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sahasında 'ye kaybederek ağır yara alan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili cephede hedef galibiyet serisini sürdürerek hem önemli bir engeli aşmak hem de ilerleyen haftalar için moral artırmak. Her maç öncesi yaptığı rakip analizleriyle bilinen ve kurmayları hafta boyunca yine derslerine çalıştılar.

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TOPU VERECEKLER

Abdullah Avcı bu önemli karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü 'un yine topu rakibe vererek bir strateji yürüteceğini hesaplıyor. Rakibe özel önlem almayı düşünmeyen usta çalıştırıcının en güvendiği faktör bordo-mavili takımın her hafta yükselen oyun gücü. Öğrencilerine de idmanlarda bunu aktaran Avcı "Rakibe göre değil, ne biliyorsak onu oynayacağız. Kendi disiplinimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam orta sahada Fenerbahçe'ye üstünlük sağlayabilirlerse 3 puanın geleceğini düşünüyor. (Fotomaç)

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