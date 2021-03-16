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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Kayserispor ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi! İşte detaylar...

F.Bahçe, Kayserispor ve Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi!
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

(TFF), ekiplerinden Fenerbahçe, Kayserispor ve 'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

(TFF) Hukuk Müşavirliği, kulüpleri Fenerbahçe, Kayserispor ve 'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de ile oynadığı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar", MKE Ankaragücü'nün maçındaki "usulsüz seyirci alınması", Kayserispor'un ise Galatasaray karşılaşmasındaki "usulsüz seyirci alınması", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketleri" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve 'in de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hukuk müşavirliğinin, Yukatel Denizlisporlu oyuncu 'i "kural dışı hareketi", Yardımcı Antrenörü ve Yukatel Denizlispor Yardımcı Antrenörü 'i de "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçeleriyle PFDK'ye gönderdiği kaydedildi.

. Lig ekipleri , , Menemenspor, Bursaspor ve Yılport Samsunspor'un da çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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