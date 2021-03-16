Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Kayserispor ve MKE Ankaragücü PFDK'ye sevk edildi! İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüpleri Fenerbahçe, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabında yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar", MKE Ankaragücü'nün Göztepe maçındaki "usulsüz seyirci alınması", Kayserispor'un ise Galatasaray karşılaşmasındaki "usulsüz seyirci alınması", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketleri" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Hukuk müşavirliğinin, Yukatel Denizlisporlu oyuncu Özer Özdemir'i "kural dışı hareketi", Fraport TAV Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak ve Yukatel Denizlispor Yardımcı Antrenörü Zafer Özgültekin'i de "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçeleriyle PFDK'ye gönderdiği kaydedildi.
TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor, Bursaspor ve Yılport Samsunspor'un da çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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