19 Şubat 2021, Cuma

SÜPER LİG

Başakşehir-Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Başakşehir-Trabzonspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında son 6 maçını kazanan , henüz Süper Lig'de yönetiminde galibiyet alamayan ile karşılaşıyor. Başakşehir ile Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir ile Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Kağan Moradaoğlu Başakşehir-Trabzonspor maçında tarihe geçti



BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor: Kağan, Kamil, Edgar, Hugo, Faruk, Flavio, Berat, Bakasetas, Djaniny, Ekuban, Yunus
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk kez deplasmanda Başakşehir'e rakip!

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