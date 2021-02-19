Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk kez deplasmanda Başakşehir'e rakip!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 yıl görev yaptığı Başakşehir'e karşı deplasmanda ilk kez rakip oldu. Son olarak deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde Başakşehir ile iç sahada karşılaşmıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde toplamda 10 yıl görev aldığı Başakşehir'e karşı ilk kez deplasmanda boy gösterecek.
Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu stada ilk kez rakip olarak geldi. Kariyerinde toplam 10 yıl Başakşehir'de görev yapan ve geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin teknik adamı olarak Başakşehir'le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Avcı, siyah-beyazlı ekibin Başakşehir ile deplasmanda oynadığı mücadelede görev yapmamıştı. Bu sezon Trabzonspor'un başına 9. haftada gelen Avcı, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada bordo-mavili kulüpte görev yapmıyordu.
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