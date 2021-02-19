19 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk kez deplasmanda Başakşehir'e rakip!

Avcı ilk kez Başakşehir'e rakip!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Teknik Direktörü , 10 yıl görev yaptığı 'e karşı deplasmanda ilk kez rakip oldu. Son olarak deneyimli teknik adam, 'ın başında olduğu dönemde Başakşehir ile iç sahada karşılaşmıştı.

Teknik Direktörü , kariyerinde toplamda 10 yıl görev aldığı 'e karşı ilk kez deplasmanda boy gösterecek.

'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, 'nda karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu stada ilk kez rakip olarak geldi. Kariyerinde toplam 10 yıl Başakşehir'de görev yapan ve geçtiğimiz sezon başında 'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin teknik adamı olarak Başakşehir'le iç sahada karşılaşmış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Avcı, siyah-beyazlı ekibin Başakşehir ile deplasmanda oynadığı mücadelede görev yapmamıştı. Bu sezon Trabzonspor'un başına 9. haftada gelen Avcı, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada bordo-mavili kulüpte görev yapmıyordu.

Başakşehir-Trabzonspor | CANLI

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