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Başakşehir-Trabzonspor | CANLI

Başakşehir-Trabzonspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir ile Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir ile Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....





BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: , , , , , , , , , , .

Trabzonspor: , Kamil, , , Faruk, Flavio, Berat, Bakasetas, Djaniny, Ekuban, Yunus

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