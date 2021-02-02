02 Şubat 2021, Salı

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 1-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rize'de puanlar paylaşıldı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile beraberer kaldı.
Ev sahibi takımın golünü 85. dakikada Doğan Erdoğan kaydetti.
Konuk takımın golü ise 90. dakikada
Bu sonucun ardından iki takımın puanı 26 oldu.
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