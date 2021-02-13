Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başardı. Bakasetas'ın golüyle rakibini 1-0 yenen bordo mavililer, ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzon'da, Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası bordo mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Trabzonspor 3 puanı kaptı.

Bordo mavililere galibiyeti getiren gol, 67. dakikada Flavio'nun asistiyle Bakasetas'tan geldi.

Bu galibiyetle Fırtına, Süper Lig'de 6 maç üst üste kazanma başarısını gösterdi.

NWAKAEME KIRMIZI GÖRDÜ!

Trabzonspor'da Nwakame çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Nijeryalı yıldız, Başakşehir maçında sahadaki yerini alamayacak.

BAKASETAS DURMUYOR!

Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mirallas vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla kornere çıkardı.



25. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı.



33. dakikada Gaziantep FK savunmasında oluşan karambolde topu önüne alan Flavio'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



38. dakikada sol taraftan ani gelişen Trabzonspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Djaniny'nin vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



40. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası yayı üzerinde çıkardığı topa gelişine vuran Maxim'in sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

57. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına yaptığı ortada ceza sahası içine giren Flavio kafayla topu Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 1-0



90+5. dakikada hava topu mücadelesinde Nwakaeme, Djilobodji'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ