13 Şubat 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor 1 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bakasetas attı! Fırtına seriyi sürdürdü
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 25. haftasında , sahasında 'yı mağlup etmeyi başardı. Bakasetas'ın golüyle rakibini 1-0 yenen bordo mavililer, ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

'in 25. haftasında 'da, ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası bordo mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Trabzonspor 3 puanı kaptı.

Bordo mavililere galibiyeti getiren gol, 67. dakikada 'nun asistiyle Bakasetas'tan geldi.

Bu galibiyetle , Süper Lig'de 6 maç üst üste kazanma başarısını gösterdi.

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NWAKAEME KIRMIZI GÖRDÜ!

Trabzonspor'da Nwakame çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Nijeryalı yıldız, maçında sahadaki yerini alamayacak.

BAKASETAS DURMUYOR!

'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı ve maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında 'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan vuruşunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çıkardı.

25. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

33. dakikada Gaziantep FK savunmasında oluşan karambolde topu önüne alan Flavio'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

38. dakikada sol taraftan ani gelişen Trabzonspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren 'nin vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

40. dakikada 'in ceza sahası yayı üzerinde çıkardığı topa gelişine vuran Maxim'in sert şutu kaleci 'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

57. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

Trabzonspor'da Nwakaeme Gaziantep FK maçında kırmızı kart gördü!

67. dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına yaptığı ortada ceza sahası içine giren Flavio kafayla topu Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

90+5. dakikada hava topu mücadelesinde Nwakaeme, Djilobodji'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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