Trabzonspor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Trabzonspor'da, 2 futbolcunun daha yeni tip corona virüsü test sonucu. pozitif çıktı. Bordo-mavililerde böylelikle Covid-19'a yakalanan oyuncuların sayısı 3'e yükseldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor'da corona virüsü kabusu sürüyor. Bordo-mavili kulüp, 2 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Cuma günü de bir pozitif vaka açıklayan Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı böylece 3'e yükseldi.
Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2021
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