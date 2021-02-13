13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Fırtına'da 2 futbolcu daha pozitif!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 25. haftasında 'yı ağırlayacak 'da, 2 futbolcunun daha yeni tip corona virüsü test sonucu. pozitif çıktı. Bordo-mavililerde böylelikle Covid-19'a yakalanan oyuncuların sayısı 3'e yükseldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

'in 25. haftasında ile karşılaşacak 'da corona virüsü kabusu sürüyor. Bordo-mavili kulüp, 2 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Cuma günü de bir pozitif vaka açıklayan Trabzonspor'da corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı böylece 3'e yükseldi.

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