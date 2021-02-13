13 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme Gaziantep FK maçında kırmızı kart gördü!

Nwakaeme kızardı! O maçta forma giyemeyecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

Trabzonsporlu futbolcu , FK maçının uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yıldız futbolcu, 26. haftada oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'in 25. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, 'den bordo-mavililere kötü haber geldi. Yıldız oyuncu, mücadelenin uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Nijeryalı futbolcu, takımının Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Trabzonspor 1 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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