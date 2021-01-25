Fenerbahçe-Kayserispor | CANLI
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Kanga.
SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, Kayserispor karşılaşmasında yer alamadı. Öte yandan sarı lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil de kadroda yer almadı.
SZALAI 11'DE YER ALDI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçında 11'de yer aldı. Sarı lacivertli ekibin idmanlarında bir süredir yer alan genç futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi ile ilk defa Fenerbahçe forması ile maça çıktı.
KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİK
Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçına 4 eksikle çıktı. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Silviu Lung, Miguel Lopes, Ömer Uzun ve Denis Alibec, Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamadı.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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