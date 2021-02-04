04 Şubat 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor

Derbide kartlar havada uçuşuyor
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.02.2021

'de cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan maçlarda sarı ve kırmızı kart sayısının fazlalığı dikkat çekiyor.

İki takımın 43'ü , 7'si , 3'ü ve biri de olmak üzere son 54 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 320 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 54 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da 3, ile 2'şer, , , , , , , Abdul Kader Keita, , Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, , Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sakatlığında son durum ne?

Son derbide 11 sarı kart

İki takım arasında oynanan son müsabakada toplam 11 sarı kart çıktı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den de 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılı takımdan Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertli ekipten de Jose Sosa, Marcel Tisserand, Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo kart gördü.

Canlı yayında duyurdu! "Fenerbahçe derbisinde oynamayacak"



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Kartal'a Antalya çelmesi! Zirvede fark açıldı Kartal'a Antalya çelmesi! Zirvede fark açıldı
Zirvede hesaplar karıştı! İşte güncel puan durumu Zirvede hesaplar karıştı! İşte güncel puan durumu
Konya'da puanlar paylaşıldı! Konya'da puanlar paylaşıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör