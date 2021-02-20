Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.







ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mostafa

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