20 Şubat 2021, Cumartesi

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Alanyaspor - Galatasaray | CANLI

Alanyaspor - Galatasaray | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayan Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, , Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, , , , , Babacar

Galatasaray: , , , , , , , , , Onyekuru, Mostafa

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