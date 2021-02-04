04 Şubat 2021, Perşembe
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Canlı yayında duyurdu! "Fenerbahçe derbisinde oynamayacak"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dizdar, Covid-19 testi negatif çıkan Gedson Fernandes'in prosedürler gereği karantina sürecinin devam ettiğini ve Portekizli futbolcunun cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.02.2021
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