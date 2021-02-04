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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sakatlığında son durum ne?

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sakatlığı nedeniyle hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alıp almayacağı belirsizliğini koruyan Luiz Gustavo ile ilgili son gelişmeleri aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
04.02.2021
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