20 Şubat 2021, Cumartesi

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Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. İstanbul derbisini ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve 4 hafta aradan sonra galibiyet hasretine son verdi.

'in 26. hafta maçında , 'ü ağırladı. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 3-2 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thelin, 59. ve 69. dakikalarda ise Yusuf Erdoğan kaydetti. Karagümrük'ün golleri ise 14. dakikada Enzo Roco ve 80'de Castro'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 4 hafta aradan sonra galip geldi ve puanını 29'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Aytaç Kara kendi yarı alanından topun dibine girerek meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası sol çapraza koşu yapan Hodzic, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin üzerinden aşırttı ancak Aykut Özer son anda topu kornere çeldi.

7. dakikada Salibur soldan topu ceza sahasına kadar sürerek şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul yerden soluna gelen meşin yuvarlağı yakaladı.

14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, Roca topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-1

18. dakikada Koray'ın sağdan açtığı ortada defansın kafasından seken top ceza sahası içi sol çaprazda Salibur'un önünde kaldı. Fransız oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Bistrovic'in soldan kullandığı kornerde Thelin topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1

39. dakikada Thelin ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Hodzic, iki rakibinden sıyrılarak altıpas önünden şutunu çekti ancak top sol direğin dibinden dışarı çıktı.

45+2. dakikada Bertolacci'nin yarı alanın ortasından gönderdiği pasta Castro ceza sahası çizgisi üzerinde topu Salibur'un önüne indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hodzic, Sadiku'nun pasıyla soldan çizgiye kadar indi ve ortasını yaptı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Erdoğan, önündeki rakibine rağmen meşin yuvarlağı sola çekerek ağlara gönderdi: 2-1

68. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağdan Bistrovic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, beklemeden şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1

80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Emre Çolak'ın soldan açtığı ortada Castro topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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