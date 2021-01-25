Fenerbahçe ile Kayserispor 49. randevuda! İşte o istatistikler...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ve Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki takımın lig tarihindeki 49. buluşmasında dikkat çeken istatistikler göze çarpıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 49.kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 21.haftasında İstanbul'da Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 49.kez birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe ile Kayserispor tarihinde ilk kez 1973-1974 sezonunda Kayseri'de karşılaştı. Bu maç 0-0 sona ermişti. O günden bugüne Süper Lig'de 48 kez karşılaşan iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Bu maçlarda Fenerbahçe 29 kez kazandı. Hes Kablo Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Hes Kablo Kayserispor, rakibine 50 gol atarken kalesinde ise 105 gol gördü.

Kayseri'de oynanan 24 müsabakada Hes Kablo Kayserispor 6 kez kazandı. Fenerbahçe ise 11 kez güldü. 7 kez de Kayseri'de eşitlik bozulmadı. Sarı Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 21 gol attı kalesinde ise 37 gol gördü.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 24 maçta ise Fenerbahçe 18 kez kazandı. Kayserispor 3 kez kazandı. 3 maçta berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 68 gol atarken Kayserispor ise 29 gol attı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar arasında bol gollü maçlar var. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008-2009 sezonunda da deplasmanda 1-4'lük sonuçlarla alırken Fenerbahçe ise 2004-2005 sezonunda 7-0 ve 1994-1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti. Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Fenerbahçe 0-1

2013/2014 Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

2013/2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5-1

2012/2013 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

2012/2013 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0

2011/2012 Kayserispor-Fenerbahçe 0-1

2010/2011 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2010/2011 Kayserispor-Fenerbahçe 2-0

2009/2010 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2009/2010 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2008/2009 Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

2008/2009 Fenerbahçe-Kayserispor 1-4

2007/2008 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 2-1

2006/2007 Kayserispor-Fenerbahçe 2-2

2006/2007 Fenerbahçe-Kayserispor 4-1

2005/2006 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2005/2006 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0

2004/2005 Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

1997/1998 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2

1997/1998 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

1995/1996 Kayserispor-Fenerbahçe 1-3

1995/1996 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

1994/1995 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

1994/1995 Fenerbahçe-Kayserispor 8-1

1993/1994 Fenerbahçe-Kayserispor 0-0

1993/1994 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

1992/1993 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1992/1993 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

1985/1986 Kayserispor-Fenerbahçe 3-3

1985/1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1979/1980 Fenerbahçe-Kayserispor 4-2

1979/1980 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

1974/1975 Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

1974/1975 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

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