24 Ocak 2021, Pazar

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Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Erol Bulut ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut tarafından karşılandı. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 24.01.2021 20:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 20:31
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Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Erol Bulut ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Erol Bulut ve Mesut Özil...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Erol Bulut ve Mesut Özil...

Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Erol Bulut ve Mesut Özil...

Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken kare! Erol Bulut ve Mesut Özil...

Konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışladı.

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