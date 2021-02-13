Trabzonspor-Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor-Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Toşca, Jefferson, Güray Vural, Oğuz Ceylan, Mirallas, Rashid, Maxim, Muhammet Demir.
AVERAJINI TOPARLADI
Süper Lig'de, oynadığı 23 maçta attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 24 gol gören Trabzonspor artı 6 averaja sahip. Avcı'nın takımın başında bulunmadığı ilk 8. hafta da rakip kalelere 10 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Eksi 5 averajla 6 puan ile 17. sırada yer alıyordu. 22 Kasım'da bordo-mavili takım ile ilk resmi maçına çıkan tecrübeli teknik adam, söz konusu sürede takımın başında çıktığı 15 maçta 20 gol atıp, kalesinde ise 9 gol gördü. Söz konusu sürede 36 puan toplayan Karadeniz ekibi 4. sırada yer alarak averajını ise artı 6 yaptı.
7 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte takım savunmasındaki analizleri ortaya koyarak, fiziksel ve taktik yönden yüklemeler yaptı. Kurduğu iletişim sayesinde de oyuncularından isteklerini yerine getirmeleri isteyen deneyimli teknik adam ilk 8. haftalık bölümde sadece 1 maçta kalesini gole kapatmayı başarabilen Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra oynanan 15 lig maçının 7'de kalesi gole kapatmayı başardı. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında kalesini gole kapattı.
AVCI, SONRASI 4 BÜYÜKLERİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI OLDU
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümü sonrası 4 büyükler içinde en az gol yiyen takım oldu. Avcı, sonrası kalesinde Galatasaray 12, Beşiktaş 14 ve Fenerbahçe 17 gol gördü. Bordo-mavililer ise 9 gol yedi.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları