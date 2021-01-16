Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile Benik Afobe'nin uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Akdeniz ekibinin golü 25. dakikada Amilton'dan gelirken, Karadeniz temsilcisinin golünü 90+6. dakikada Benik Afobe kaydetti.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, mücadelenin 12. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamazken, Antalyaspor'da Ersan Gülüm, 33. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 27'ye yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Trabzonspor ise 26 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.

Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.

Karadeniz temsilcisinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Joao Pereira, Vitor Hugo, Yusuf Sarı, Flavio Da Silva, Safa Kınalı, Benik Afobe kulübede yer aldı.

ANTALYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm'e görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar, Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Fedor Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Dever Orgill 11'iyle sahada yer aldı.

Akdeniz ekibinde Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Omar Imeri, Doğukan Sinik, Serdar Poyraz, Mevlüt Han Ekelik, Sidney Sam, Adis Jahovic kulübede görev bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Ekuban'ın şutuna Ersan Gülüm elle müdahalede bulununca maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.



12'nci dakikada Ekuban'ın penaltı atışını Boffen kurtardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.



18'inci dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışından çektiği şut Baker'a çarptı. Dönen topu iyi takip eden Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



25'inci dakikada Fredyy'nin sağdan kale önüne ortasında arka direkte Amilton'un kafa vuruşu kaleci Uğurcan'ın kapattığı noktadan içeri girdi: 1-0.



33'üncü dakikada Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür'ü faulle durduran Ersan Gülüm ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.



49'uncu dakikada ceza alanı dışından Abdulkadir Ömür'ün sert şutu Naldo'ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Boffin kaleye doğru giden topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



63'üncü dakikada Marlon'un ceza alanı dışından sert şutu kalenin üstünden az farkla auta gitti.



67'nci dakikada Nwakaeme ceza alanı içi sağ çaprazda kaleci Boffin ile karşı karşıya vurdu. Şutu az farkla ikinci direkten auta çıktı.



90+6'ncı dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan Nwakaeme'nin ortasında kale önündeki Afobe'nin kafa vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.



Trabzonspor'un baskısı sonucu skora denge geldi ve maç 1-1 sona erdi.

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