Ersun Yanal: Hedefimize yaklaşmaya devam ediyoruz
FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, MKE Ankaragücü maçından sonra yukarıya çıkışlarının sürdüğünü, 15 puan katkı ile hedefe yürüdüklerini söyledi.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor Trabzonspor'u konuk etti. Maçın 25. dakikasında Amilton ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Trabzonspor'un 90+6. dakikada Benik Afobe'nin golüne engel olamadı ve 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, MKE Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak, yukarıya doğru çıkışa geçtiklerini söyledi. Yanal, "O günden bu yana 15 puanlık katkı ile hedefimize daha azimle yaklaşmak istediğimiz yere yaklaşmaya devam ediyoruz. Daha pozitif ve planlı oyunlar oynayacağız. Geçen sezon ve bu sezonun başında oldukça problemler yaşadık. Covid-19 ve sakatlıklardan dolayı eksiklerini hissettiğimiz oyunlar oynadık. Oyuncularımız her geçen gün takım oyununda daha iyiler" dedi.
Trabzonspor maçını değerlendiren Yanal, futbolcularının oyun planına sadık, oyun disiplinine bağlı kaldığını belirterek, "Bu gerçekten mutluluk verici. Antalyaspor genç oyuncuları ile birlikte ikinci yarıda üst sıralara tırmanan bir takım olacaktır" ifadelerini kullandı.
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