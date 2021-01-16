16 Ocak 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Ersun Yanal: Hedefimize yaklaşmaya devam ediyoruz

Hedefimize yaklaşmaya devam ediyoruz
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Teknik Direktörü , maçından sonra yukarıya çıkışlarının sürdüğünü, 15 puan katkı ile hedefe yürüdüklerini söyledi.

'in 19. haftasında 'u konuk etti. Maçın 25. dakikasında ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Trabzonspor'un 90+6. dakikada 'nin golüne engel olamadı ve 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , maçından sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak, yukarıya doğru çıkışa geçtiklerini söyledi. Yanal, "O günden bu yana 15 puanlık katkı ile hedefimize daha azimle yaklaşmak istediğimiz yere yaklaşmaya devam ediyoruz. Daha pozitif ve planlı oyunlar oynayacağız. Geçen sezon ve bu sezonun başında oldukça problemler yaşadık. Covid-19 ve sakatlıklardan dolayı eksiklerini hissettiğimiz oyunlar oynadık. Oyuncularımız her geçen gün takım oyununda daha iyiler" dedi.

Trabzonspor maçını değerlendiren Yanal, futbolcularının oyun planına sadık, oyun disiplinine bağlı kaldığını belirterek, "Bu gerçekten mutluluk verici. Antalyaspor genç oyuncuları ile birlikte ikinci yarıda üst sıralara tırmanan bir takım olacaktır" ifadelerini kullandı.

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