İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 19. hafta)

Süper Lig'de 19. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek 6 maç aradan sonra kazanırken; Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u 2-1'le geçti. Yoğun kar yağışı altında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçı 1-1'lik beraberlike sonuçlanırken, günün son maçında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. İşte güncel puan durumu...

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 21:03 ABONE OL