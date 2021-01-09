Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Kanga, A. Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, Alibec

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Topalli, Adem Büyük, Tetteh

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