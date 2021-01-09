09 Ocak 2021, Cumartesi

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Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Maçı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: , Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, , Soner Aydoğdu, Ndiaye, , , B. Ideye

Antalyaspor: , , Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Hakan Özmert, D. Orgill, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

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