Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Antalyaspor maçı 9 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Maçı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Beykan Şimşek, Napoleoni, B. Ideye

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Hakan Özmert, D. Orgill, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

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