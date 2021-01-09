Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Belhanda'nın hat-trick yaptığı, Diagne'nin sezonun en erken gol attığı mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 6-0 kazandı.

Süper Lig'in 18. hafta maçında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

BELHANDA'DAN 16 DAKİKADA HAT-TRICK!

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. saniyede Mbaye Diagne, 30, 44 ve 45+1. dakikalarda Belhanda, 64'te Oğulcan ve 68. dakikada Ryan Babel (pen.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 33 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

TERİM, 4 MAÇ SONRA TAKIMININ BAŞINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle 5 maç ceza verilen, ardından cezası 4 maça inen tecrübeli teknik adam, Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bıraktı. Cezasını tamamlayan Terim, zorlu Gençlerbirliği maçında saha kenarında yerini aldı.

OZORNWAFOR İLK KEZ KADRODA

Geçtiğimiz yıl Enyimba'dan transfer edilen ve İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanan Galatasaray'ın 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Valentine Ozornwafor, sarı-kırmızılılarda ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

HALİS ÖZKAHYA, LİGDE 804 GÜN SONRA GALATASARAY MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

Son olarak Süper Lig'de 28 Ekim 2018'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı yöneten Halis Özkahya, 804 gün sonra sarı-kırmızılıların maçında düdük çaldı. Malatyaspor maçında Galatasaray camiası tarafından tepki gösterilen Özkahya, ardından Galatasaray'ın 2 hafta sonra evindeki Konyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmış ve penaltı pozisyonunda karşılaşmanın hakemini VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle günlerce eleştirilmişti. Özkahya, bu süreç sonrası Galatasaray'ın sadece Türkiye Kupası'nda 15 Ocak 2020'deki Çaykur Rizespor maçını yönetti.

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