Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi yenerek çıkış yakalamak isterken, Fenerbahçe galibiyet ile zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 4 Aralık Pazartesi saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, VARGA, YUSUF, ANIL KOÇ, ALAN, HODZIC
FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, LEMOS (SADIK), TISSERAND, NOVAK, MERT, SOSA, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA
OZAN TUFAN VE GUSTAVO NEGATİF
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan ve Gustavo'dan sevindirici haber geldi. Karantina süreleri dolan ve yapılan testlerde negatif çıkan futbolcular takıma dahil olmaya başladı. Ozan Tufan dün takımla yapılan idmana yer alırken, Gustavo ise karantina süresini dün doldurduğu için bugün takıma dahil oldu. İki futbolcunun da karşılaşmaya 11'de başlayıp başlamayacağı maç saatinde belli olacak.
TOLGA CİĞERCİ SAKATLANDI
Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, Kasımpaşa hazırlıklarında sakatlandı. Sol adale bölgesinde ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlanırken MR sonucu da belli oldu. Sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.
AYTAÇ KARA KART CEZALISI
Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak. Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, sahada olamayacak.
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