09 Ocak 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao açıklaması! "Kendisine izin verdik"
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6-0'la geçti. Maçın ardından konuşan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao konusunda da açıklamalarda bulundu. Terim, "Falcao'ya izin verdik, İspanya'da tedavi olacak" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 18. haftasında alınan 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinden sonra konuştu.
Maçın değerlendirmesini ve transferler konusunda konuşan deneyimli teknik adam, Radamel Falcao'nun sakatlık durumuna ilişkin de konuştu.
67 yaşındaki çalıştırıcı, "Falcao'ya izin verdim, İspanya'da tedavi olacak. Falcao dönünce forma onun ama farklı tasarrufu olursa saygı duyarız" ifadelerini kullandı.
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