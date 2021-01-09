Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 18. haftasında alınan 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinden sonra konuştu.

Maçın değerlendirmesini ve transferler konusunda konuşan deneyimli teknik adam, Radamel Falcao'nun sakatlık durumuna ilişkin de konuştu.

67 yaşındaki çalıştırıcı, "Falcao'ya izin verdim, İspanya'da tedavi olacak. Falcao dönünce forma onun ama farklı tasarrufu olursa saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

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