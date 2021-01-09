09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Falcao açıklaması! "Kendisine izin verdik"

Terim'den Falcao açıklaması! Kendisine izin verdik
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasında , 'ni 6-0'la geçti. Maçın ardından konuşan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , konusunda da açıklamalarda bulundu. Terim, "'ya izin verdik, İspanya'da tedavi olacak" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Teknik Direktörü , 'in 18. haftasında alınan 6-0'lık galibiyetinden sonra konuştu.

Maçın değerlendirmesini ve transferler konusunda konuşan deneyimli teknik adam, 'nun sakatlık durumuna ilişkin de konuştu.

67 yaşındaki çalıştırıcı, "'ya izin verdim, İspanya'da tedavi olacak. Falcao dönünce forma onun ama farklı tasarrufu olursa saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

Terim istediği isimleri tek tek açıkladı! haberin devamı

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