Galatasaray - Gençlerbirliği maçında Mbaye Diagne'den yarım dalya! 27. saniyede...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maça Mbaye Diagne damga vurdu. Mücadelenin 27. saniyesinde sahneye çıkan Senegalli golcü attığı golle, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu Türkiye kariyerinde 63 lig maçında 50. golüne ulaşarak yarım dalya yaptı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken Mbaye Diagne çılgın bir açılış yaptı.
BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜ!
Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede sarsan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Senegalli fubolcu, vuruşunda topu ağlara gönderdi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı.
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