Galatasaray Gençlerbirliği maçında Younes Belhanda 16 dakikada hat-trick yaptı!

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, 16 dakikada hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından oldu. Faslı yıldız son olarak 2013 yılında Dinamo Kiev forması giyerken hat-trick yapmıştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın oyuncusu Younes Belhanda, Gençlerbirliği maçının ilk yarısında 3 gol atarak yıldızlaştı. Bu 3 golle birlikte Faslı oyuncu, Sarı-kırmızılılar'daki ilk hat-trick sevincini yaşadı.



Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında Dinamo Kiev forması giydiği dönemde geldi. 10 numara oyuncusu, 6 Ekim 2013'te oynanan ve 9-1 sona eren Metallurg maçında hat-trick yapmıştı.



Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yönetimin yeni kontrat görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil.

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