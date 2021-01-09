09 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Gençlerbirliği maçında Younes Belhanda 16 dakikada hat-trick yaptı!

Belhanda'dan 16 dakikada hat-trick! G.Saray'da ilk kez...
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Süper Lig'in 18. haftasında 'ni ağırlayan Galatasaray, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda, 16 dakikada hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından oldu. Faslı yıldız son olarak 2013 yılında forması giyerken hat-trick yapmıştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın oyuncusu Younes Belhanda, maçının ilk yarısında 3 gol atarak yıldızlaştı. Bu 3 golle birlikte Faslı oyuncu, Sarı-kırmızılılar'daki ilk hat-trick sevincini yaşadı.

Belhanda'nın bir önceki hat-tirck'i 2013 yılında forması giydiği dönemde geldi. oyuncusu, 6 Ekim 2013'te oynanan ve 9-1 sona eren Metallurg maçında hat-trick yapmıştı.

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yönetimin yeni kontrat görüşmeleri henüz sonuçlanmış değil.

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