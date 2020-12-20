20 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. haftasında , sahasında 'u Aboubakar (2), N'Koudou ve Vida'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 13. haftasında ile , Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 59 ve 71. dakikalarda Vincent Aboubakar, 63. dakikada Georges-Kevin N'Koudou ve 69. dakikada Domagoj Vida'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 9 puanla son sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, 24 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da Ankaragücü'ne konuk olacak. BB Erzurumspor ise 23 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.

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BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında 'u konuk eden Beşiktaş, geçen hafta 2-1 mağlup olduğu maça göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan siyah-beyazlı ekibin kalesinde 'ndaki maçında olduğu gibi forma giydi.

Sarı kart cezalısı Valentin Rosier'in sağ bekteki görevini ise yerine getirmeye çalıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Cyle Larin ve Dorukhan Toköz'ü Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yedek soyundurdu. Sergen, bu oyuncuların yerine Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou ve Bernard Mensah'ı görevlendirdi.

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VIDA VE ERSİN LİGDE 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Kaleci Ersin Destanoğlu ve stoper Vida, Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı takımın, Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçta ilk 11'de şans bulan Ersin, bu karşılaşmada kırmızı kart gördü ve cezası nedeniyle ile maçlarında görev alamadı.

Ersin, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynayan Utku Yuvakuran'ın ile Aytemiz Alanyaspor maçlarında da kaleye geçmesiyle yedekler arasında kalmıştı.

Hırvatistan kampında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Vida da Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmıştı. Vida, Ersin gibi Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

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TARAFTAR FOTOĞRAFLARI TRİBÜNDE

Beşiktaş Kulübünün "Omuz omuza" çağrısıyla başlattığı uygulama kapsamında taraftar fotoğrafları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilk kez Vodafone Park'ta yer aldı.

Siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları ücret karşılığında fotoğrafları LED Tribün'de yansıtıldı.

BB ERZURUMSPORLU FUTBOLCULAR PROTESTOYU UNUTTU

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar sonrası iki takım futbolcuların yapması gereken protesto 10 saniye gecikmeyle gerçekleştirildi.

Maçın başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, alınan kararı unutunca kısa süreliğine paslaştı. Başlama vuruşuyla birlikte hareket etmeyen Beşiktaşlıların uyarısıyla konuk ekip futbolcuları durdu ve takımlar, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

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