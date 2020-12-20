20 Aralık 2020, Pazar

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Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçında kazandığı penaltı doğru karar mı? Canlı yayında açıkladılar

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Beşiktaş-BB Erzurumspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta yorumcular, Necip Uysal'ın 59. dakikasında ceza sahası içerisinde yerde kaldığı ve siyah-beyazlıların penaltı kazandığı pozisyona açıklık getirdi.
20.12.2020
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