Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen ve araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Guilherme, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, Kanga, Lennon.

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