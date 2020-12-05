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Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen ve araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kayserispor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, , Berkan Emir, , Guilherme, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, Kanga, Lennon.

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