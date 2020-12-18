Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçı Ankara derbisine sahne olurken, Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Ligin alt sıralarında bulunan Yukatel Denizlispor ise lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'la geçerek 6 maç aradan sonra galip geldi. Günün son maçında ise Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı ve karşılaşmayı 4-0 kazandı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...