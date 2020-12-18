20 Aralık 2020, Pazar

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Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçı Ankara derbisine sahne olurken, Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Ligin alt sıralarında bulunan Yukatel Denizlispor ise lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'la geçerek 6 maç aradan sonra galip geldi. Günün son maçında ise Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı ve karşılaşmayı 4-0 kazandı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 20:50
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Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

21- Erzurumspor - 9 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

20- Denizlispor - 9 Puan

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Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

19- Ankaragücü - 9 Puan

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Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

18- Kayserispor - 10 Puan

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Zirvede sular ısınıyor! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 13. hafta

17- Sivasspor - 11 Puan

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