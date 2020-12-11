Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Denizlispor'u Mustafa Yumlu (k.k.), Koita ve Varga'nın golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Denizlispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 36. dakikada Mustafa Yumlu (k.k.), 42. dakikada Fode Koita ve 51. dakikada Kevin Varga'nın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk ekibin golleri ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada penaltıdan Hugo Rodallega'dan geldi.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18'e çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Sadiku, Tarkan, Hodzic, Mehmet Feyzi, Brecka, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Koita

Denizlispor: Cenk Gönen, Bakalorz, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sagal Tapia, Özer, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega, Sacko

REKORUNU EGALE ETTİ



Kasımpaşa, bu sonucun ardından 1963'ten sonra ilk kez evinde 13 maçlık yenilmezlik serisi yaşadı ve kulüp rekorunu egale etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada kaleci Cenk'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Cenk'te kaldı.



36'ncı dakikada Hajradinovic'in pasıyla sol kanatta hareketlenen Yusuf Erdoğan, yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Koita'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



39'uncu dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Bergdich'in kullandığı serbest vuruşta Sagal kafayla indirdi. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Recep Niyaz, kaleci Ramazan'ı çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



42'nci dakikada Denizlispor'un çıkarken yaptığı top kaybında Sadiku sağ kanattaki Varga'yı gördü. Varga'nın ortasında ceza sahası içindeki Fode Koita kafa vuruşuyla topu ağlara gitti: 2-1.



45+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Rodallaga'nın ortasında Sagal'a çarpan top kaleye yöneldi. Üst direkten dönen top oyun alanına geri döndü ve kaleci Ramazan topun sahibi oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



51'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hodzic'in pasıyla sol tarafta topla buluşan Yusuf Erdoğan rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Cenk'ten seken topu iyi takip eden Varga, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.



78'inci dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Fabiano'nun kafa vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.



80'inci dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Koita'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mustafa Yumlu son anda ayak koydu.



82'nci dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Varela'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



90'ıncı dakikada Denizlispor penaltı kazandı. Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Tirpan'ın eline çarpınca hakem Ramazan Keleş beyaz noktayı gösterdi.



90+2'nci dakikada penaltı atışını kullanan Rodallega, kaleci Ramazan ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-2.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

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