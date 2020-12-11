11 Aralık 2020, Cuma

SÜPER LİG

Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü

Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 11.12.2020

, 2 maç ceza alan 'ın cezasını 1 maça indirdi. Hafta içi ile oynanan erteleme maçında cezasını çeken Atan, 12. haftada ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alacak.

() , Aytemiz Alanyaspor 'a verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 'deki maçında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle tarafından 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan Çağdaş Atan'ın cezasının 1 maça indirildiği belirtildi.

Atan'ın ayrıca 13 bin liralık para cezasının 6 bin 500 liraya düşürüldüğü aktarıldı.

Cezasını ile oynadıkları karşılaşmada çeken Atan, 13 Aralık Pazar günü 'a karşı oynayacakları maçta takımının başında olacak.

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