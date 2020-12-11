Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü
TFF Tahkim Kurulu, 2 maç ceza alan Çağdaş Atan'ın cezasını 1 maça indirdi. Hafta içi Göztepe ile oynanan erteleme maçında cezasını çeken Atan, 12. haftada Beşiktaş ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan Çağdaş Atan'ın cezasının 1 maça indirildiği belirtildi.
Atan'ın ayrıca 13 bin liralık para cezasının 6 bin 500 liraya düşürüldüğü aktarıldı.
Cezasını Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada çeken Atan, 13 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları maçta takımının başında olacak.
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